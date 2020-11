Abu Dhabi: turismo in ripresa e nuovi piani per il futuro

08:45

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi ha messo in luce promettenti segnali di ripresa, ponendo l’attenzione anche su progetti e piani futuri per il rilancio turistico. Nel terzo trimestre 2020 si è registrata una traiettoria in salita dopo un brusco rallentamento nel trimestre precedente e Abu Dhabi ha raggiunto il più alto tasso di occupazione negli hotel e la terza più alta revenue per room della regione.

Rispetto al secondo trimestre, i ricavi delle strutture ricettive sono aumentati del 46%, registrando un incremento del 95% degli ospiti. La graduale ripresa è dimostrata anche dall’aumento dell'83% del traffico nei centri commerciali di tutto l'Emirato e anche dall’innalzamento del 119% delle prenotazioni aeree. Anche la capienza, per tutte le compagnie aeree che operano ad Abu Dhabi, è aumentata del 364% durante questo periodo. Ciò è stato attribuito alla crescita dell'attività turistica interna, guidata da Dct Abu Dhabi attraverso iniziative come la certificazione Go Safe, programma completo in materia di igiene e sicurezza della regione, ottenuta nel terzo trimestre da 93 hotel.



Saood Al Hosani, acting undersecretary Dct Abu Dhabi, ha dichiarato: “Nonostante l’interruzione causata dalle restrizioni alla mobilità pubblica, gli indicatori positivi che abbiamo registrato nel terzo trimestre 2020 sono una testimonianza dell'agilità e dell'adattabilità dell’industria del turismo di Abu Dhabi in risposta all'evoluzione del mercato. Oltre al lancio dei voli di Air Arabia e WizzAir quest'anno, che rappresenta un significativo riconoscimento del ruolo di Abu Dhabi come hub di viaggio, iniziative pionieristiche come il nostro programma di certificazione Go Safe e la campagna local Rediscover Abu Dhabi, hanno portato con successo ai primi cenni di forte ripresa. Guardando al futuro, il turismo continuerà ad essere uno dei fattori trainanti la crescita economica del Paese”.



Dct Abu Dhabi ha delineato inoltre i piani futuri, compresa l'implementazione di un sistema di pagamento cashless in tutti i touchpoint e lo sviluppo di una linea di autobus dedicata ai siti turistici.