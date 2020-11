14:44

Donald Trump sembra essere pronto a riabilitare buona parte dei cittadini non-Usa, rimuovendo il travel ban. Una task force della Casa Bianca, insieme ad altre agenzie federali, starebbe valutando infatti di sbloccare i viaggiatori in arrivo da 27 Paesi europei, escludendo coloro che di recente si sono recati in Cina o Iran.

La decisione mira a incoraggiare i viaggi internazionali e la ripresa delle compagnie aeree, le cui perdite sono stimate intorno al 70%. Come riporta travelpulse.com, però, le tempistiche della messa in atto di tale provvedimento non sono note, a causa del continuo aumento di casi di coronavirus nel Vecchio Continente e del travel ban imposto da diversi Stati nei confronti dei cittadini americani.



Gaia Guarino