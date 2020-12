La promessa della Spagna: “Saremo leader nella sicurezza turistica”

di Oriana Davini

15:53

C’è la sicurezza al centro della prima mattinata di lavori di Spagna Virtuale 2020, l’evento immersivo in corso su piattaforma digitale per far incontrare l’offerta turistica spagnola al trade italiano.

“È il nostro primo evento completamente digitale e lo facciamo verso un mercato amico come l’Italia, con cui abbiamo molto in comune”, ha esordito nel corso della cerimonia di inaugurazione Miguel Angel Sanz Castedo, d.g. di Turespaña.



Obiettivo dell’evento è anche mostrare ai 500 adv e t.o. italiani iscritti che il tema della sicurezza “è la priorità massima per il governo spagnolo – assicura Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ufficio del turismo spagnolo di Milano -. Siamo una destinazione turistica leader, con 84 milioni di arrivi nel 2019, e abbiamo adattato la nostra offerta per garantire la massima protezione perché vogliamo mantenere la leadership anche in tema di sicurezza turistica”.



Per questo motivo il Governo sta lavorando alla creazione di spazi per il turismo internazionale soggetti a norme speciali, soprattutto per le regioni insulari spagnole.