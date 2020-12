12:05

È ovvio: proteggere la salute pubblica è fondamentale. Tuttavia i divieti generalizzati di viaggio non possono essere la risposta: non hanno funzionato in passato e non funzioneranno ora”.

Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, non ha dubbi: se seguono tutti i protocolli della sicurezza sanitaria i turisti non rappresentano un rischio maggiore degli altri membri della comunità.

Il suo riferimento è al blocco dei viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna, blocco che definisce controproducente e dannoso: “Basterebbe che tutti gli aeroporti del Paese testassero i passeggeri prima della loro partenza - spiega -: questo garantirebbe l’isolamento solo delle persone contagiate dal virus, evitando di fermare tutti i viaggiatori”.



E conclude esortando i governi a semplificare l’accesso ai test rapidi prima della partenza: “Le persone - spiega - non dovrebbero essere scoraggiate dal viaggiare perché semplicemente non possono trovare o organizzare un test in un centro di test o in un laboratorio locale”.