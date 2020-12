Gambero Rosso: guida ai migliori ristoranti italiani nel mondo

21:00

È a Shanghai il miglior ristorante italiano nel mondo. Lo dice la guida Top Italian Restaurants del Gambero Rosso, arrivata alla sua 4 edizione. Una serie di indirizzi da tenere presenti quando si potrà tornare a viaggiare, per trovare i sapori di casa in giro per il mondo.

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante italiano nel mondo è Da Vittorio a Shanghai, gestito dalla famiglia Cerea, mentre il miglior chef è Mario Gamba del ristorante Acquarello di Monaco di Baviera, che continua a proporre una cucina creativa e territoriale.



Non solo ristoranti nella guida, ma tutto ciò che è cibo italiano. La miglior pizzeria è Peppe Napoli sta’ ca’’ di Giuseppe Erricchiello sotto la Tokyo Tower, mentre il ristorante emergente è Mono a Edimburgo, un format contemporaneo che punta su ricette vegetariane.



La migliore nuova apertura dell’anno è con il Cori Pastificio Trattoria a San Diego dello chef Accursio Lota, mentre il premio ‘guardiano della tradizione’ va al Da Emma a Montreal di Emma Risi.