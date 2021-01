08:05

Emirati Arabi Uniti e Qatar più vicini grazie alla storica riapertura delle frontiere avvenuta sabato scorso.

Dopo oltre tre anni di blocco navale, terrestre e aereo imposto al Qatar dall'Arabia Saudita, dagli Emirati, dal Bahrain e dall'Egitto, i viaggi fra i due Paesi tornano a essere possibili.

Ripresa dei rapporti diplomatici e commerciali

A confermarlo, secondo quanto riportato da Ansamed, il ministro degli esteri degli Emirati, Anwar Gargash, citato dai media panarabi. Gargash aveva già annunciato che entro una settimana sarebbero ripresi anche i rapporti commerciali tra Abu Dhabi e Doha, anche se per riportare alla normalità le relazioni diplomatiche sarà necessario più tempo.



La situazione

Nel 2017 l'Arabia Saudita aveva capeggiato un gruppo di Paesi ostili al Qatar, accusato di sostenere il terrorismo per la sua vicinanza ai Fratelli musulmani e la sua alleanza con la Turchia. Ma dopo una lunga mediazione del Kuwait e degli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e il Qatar, assieme agli Emirati, al Bahrein e all'Egitto hanno annunciato la fine della crisi del Golfo. Gli Emirati non hanno confini terrestri con il Qatar, il cui territorio confina soltanto con l'Arabia Saudita. Malgrado questo è stato proprio il Governo di Abu Dhabi ad annunciare per primo la riapertura delle frontiere con Doha.