I grandi gruppi alberghieri spagnoli si alleano per accedere ai fondi Ue Next Generation

14:56

Le grandi aziende turistiche spagnole fanno quadrato e siglano una storica alleanza per promuovere un progetto comune con l'obiettivo di accedere ai fondi Ue Next Generation per un valore di 5,8 miliardi di euro.

È Preferente a evidenziare che settanta aziende turistiche, tra cui le grandi catene alberghiere spagnole, hanno presentato un progetto completo per ridare fiato al settore attraendo fondi europei. "Consapevole della gravità della situazione, parte del settore turistico ha unito le forze per sfruttare l'opportunità unica che le sovvenzioni Next Generation Eu rappresentano per promuovere la trasformazione del turismo e affrontare le sfide del futuro" si legge in una nota diffusa da alcune delle aziende partecipanti al progetto.



Promosso da FI Group, il progetto ha il supporto ad esempio di Meliá, Barceló, Nh, Riu, Iberostar, Palladium, Room Mate, Catalogna, Med Playa, Ávoris, Globalia, Logitravel, Hotelbeds, Tui Spain, Air Europa, Evelop, World2Fly.

Il progetto ‘Tourism of the future’ mira a "trasformare la catena del valore del settore turistico, cementando la sua ridefinizione sui pilastri della sostenibilità, diversificazione del prodotto turistico e digitalizzazione, attraverso la promozione di quattro grandi temi: turismo intelligente, economia circolare, efficienza energetica, edilizia sostenibile”.



L'unione di un nucleo così importante di imprese crea una massa critica mai raggiunta prima in un progetto comune e costituisce una tappa storica per un settore tradizionalmente poco coeso, rendendo raggiungibile il traguardo dei circa 5 miliardi 800 milioni di euro di aiuti europei preventivati.

Dopo la presentazione del progetto al Ministero dell'Industria, Commercio e Turismo, si definiranno le aree di interesse per la realizzazione dei prossimi bandi.