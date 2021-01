Usa, Biden conferma lo stop ai viaggi dall’Europa

09:50

Come previsto, non ci sarà nessun ammorbidimento delle regole di arrivo negli Usa. La Casa Bianca ha infatti confermato che il presidente Joe Biden imporrà nuovamente da oggi il divieto di entrare nel Pase a gran parte dei cittadini non residenti negli Stati Uniti provenienti da Brasile, Regno Unito, Irlanda ed Europa.

La misura sarà inoltre estesa, si legge su Ansa.it, anche ai cittadini del Sudafrica.



In questo modo, la nuova amministrazione americana intende contenere la diffusione del Covid-19 - che ha già pesantemente colpito il Paese con oltre 25 milioni di contagi e oltre 400mila morti – nonché scongiurare l’ingresso di nuove varianti del virus, potenzialmente più infettive.