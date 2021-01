Abu Dhabi: a breve l'inaugurazione del centro di divertimenti di Al Qana

19:29

Procedono i lavori di realizzazione di Al Qana, il nuovo hub dello svago e l’intrattenimento in via di completamento ad Abu Dhabi. Affacciato sul mare della city, Al Qana copre un'area complessiva di 2,4 chilometri ed è ormai in dirittura d’arrivo, con la struttura pronta al 90%. I visitatori potranno presto accedere alle diverse strutture presenti, tra cui The National Aquarium, il più grande acquario del Medio Oriente, The Bridge Wellness e Lifestyle Hub, Cinemacity Al Qana, Pixel (area E-Sports e gaming).



Fouad Mashal, ceo di Al Barakah International Investment, società che si sta occupando della realizzazione del progetto, ha spiegato: “Al Qana è la nostra ultima proposta turistica e promette un'esperienza unica, rappresentando un ‘must have’ per l’industria del turismo e dell’entertainment negli Emirati Arabi Uniti. Con il superamento delle restrizioni dovute alla pandemia, il turismo sta andando verso una graduale ripresa e Al Qana sarà pronta ad accogliere i visitatori nel 2021. Il progetto è pressoché terminato e sarà inaugurato durante un anno importante, nel quale gli Emirati Arabi Uniti celebreranno il 50° anniversario. La nostra massima priorità resta quella di adattarci alle nuove norme in atto per garantire la sicurezza ai visitatori che giungeranno in questa destinazione. Il nostro team sta lavorando a nuovi protocolli e procedure insieme alle autorità competenti, per assicurare che le linee guida richieste vengano applicate rigorosamente. Ci attende un futuro radioso e Al Qana contribuirà a renderlo ancora più entusiasmante”.