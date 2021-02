Portogallo, vietati i viaggi non essenziali all’estero

10:09

Stop ai viaggi all’estero non essenziali. In questo modo il Portogallo cerca di contenere la diffusione del Covid-19. Secondo i dati dell’Afp, infatti, il Paese è il più colpito al mondo dal virus in proporzione alla popolazione.

Stando a quanto riporta Ansa.it, gli unici spostamenti consentiti saranno i viaggi di lavoro o motivati da urgenza medica, trasporto di merci o ricongiungimento familiare.



Per quanto riguarda gli arrivi, invece, il Portogallo ha diviso i Paesi in 4 livelli di rischio, prevedendo restrizioni diverse a seconda dell’incidenza del virus. Nel caso dell’Italia, che rientra nella fascia a livello intermedio, i viaggiatori devono presentare un test Covid negativo entro 72 ore dalla partenza.