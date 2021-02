Islanda: ingresso senza test e quarantena per chi è vaccinato

11:55

Niente test e ovviamente nessuna quarantena, anzi ingresso libero: è la decisione presa dall'Islanda nei confronti di chi è stato vaccinato contro il Covid-19.

Il Paese è stato il primo in area Schengen a introdurre, lo scorso 21 gennaio, un certificato vaccinale digitale rispettoso degli standard europei e internazionali per i propri cittadini immunizzati, ovvero quelli che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino.



L'idea, si legge su Repubblica.it, è favorire gli spostamenti internazionali man mano che i Paesi elimineranno le restrizioni per chi dimostra di essere stato vaccinato, evitando anche quarantene e test al rientro in patria: una regola che varrà non solo per gli Islandesi ma anche per chiunque voglia entrare in Islanda e sia stato vaccinato. O. D.