Stati Uniti, gli albergatori di New York chiedono aiuti finanziari

08:00

Il settore alberghiero di New York sempre più in ginocchio. Il grido d'aiuto del comparto, schiacciato dalla pandemia, è rivolto al sindaco Bill de Blasio.

La Hotel Association della Grande Mela ha infatti rilevato che 200 hotel su 700 hanno chiuso e sono necessari degli aiuti finanziari almeno fino a quando non vi sarà una ripresa del mercato.



Le chiusure si traducono in migliaia di posti di lavoro perduti, oltre che in grosse difficoltà anche per nomi altisonanti come il celebre Roosevelt Hotel di Midtown. Come riporta travelmole.com, stando ai dati forniti dal presidente del distretto di Manhattan, l'occupazione media è sotto il 40% e i ricavi hanno fatto segnare un -80%.



La proposta è quella di trasformare gli hotel vuoti in appartamenti cittadini a prezzi abbordabili.



Gaia Guarino