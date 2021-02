Apre in Cina il boutique resort LUX* Chongzuo

di Oriana Davini

15:01

Ha aperto ufficialmente i battenti LUX* Chongzuo, Guangxi Resort & Villas, nuovo boutique resort cinque stelle lusso di LUX* Resorts&Hotels.

Con 50 suite e sei ville immerse in giardini tropicali, due ristoranti, un Rooftop Bar, un Pool Bar, una pasticceria e la Spa, la struttura si trova sulle rive del fiume Mingshi, al confine tra Cina e Vietnam, nella provincia di Guangxi, con vista sulle maestose formazioni carsiche.



Caratterizzato da un design moderno, si candida come base per esperienze di turismo lento, privacy ed esperienze nella natura grazie alla sua posizione: il resort si trova infatti tra la Riserva Naturale di Nongguan, casa dei langur dalla testa bianca, specie criticamente minacciata e a rischio d'estinzione, e a 30 minuti dalla cascata Detian, la più grande dell'Asia.