È diventato realtà il progetto dell’Unione Europea di riunire in un’unica mappa tutti i Paesi del Continente per permettere di avere un quadro sempre aggiornato non solo della situazione sanitaria, ma anche e soprattutto delle normative vigenti per contenere l’epidemia di coronavirus.

Si chiama Re-open Eu la mappa che permette, selezionando il luogo in cui si vuole viaggiare all’interno dell’Ue, di accedere alle informazioni caricate da ogni Paese in materia di quarantena e test per i viaggiatori, le aperture di negozi, musei e strutture turistiche, gli eventuali orari di coprifuoco, l’obbligo di utilizzo della mascherina e così via.



Le informazioni contenute sono estremamente aggiornate, solitamente giorno per giorno. Infatti, a caricarle sul sito tempestivamente sono i vari Stati, che, in base all’evoluzione della pandemia e ai dati forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, rilasciano i dati necessari ai turisti per organizzarsi al meglio.



Il sito viene tradotto automaticamente il 24 lingue, e sulla pagina iniziale viene precisato che potrebbero esserci imperfezioni nella traduzione.