Spagna: al via il programma per far ripartire il turismo cinese

La Spagna è il primo Paese europeo a mettere nero su bianco un programma per far ripartire il turismo cinese.

Turespana ha infatti deciso di giocare in anticipo sviluppando Advantage: Tourism, progetto realizzato in collaborazione con il China Outbound Tourism Research Institute (Cotri) e una serie di partner.

Tramite una serie di corsi di formazione verticali sugli interessi specifici del mercato cinese, l'obiettivo è giocare d'anticipo sviluppando offerte su misura targettizzate per i viaggiatori cinesi.



Con 700mila arrivi dalla Cina nel 2019, riporta eTurboNews, la Spagna punta a far conoscere nuove destinazioni oltre a Barcellona e Madrid, puntando su natura, cultura locale e gastronomia. O. D.