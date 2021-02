Spagna, -77% gli arrivi turistici nel 2020

15:33

La Spagna tira le somme del suo anno più nero. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto spagnolo di Statistica (Ine) e riportati dall’Ice, nel 2020 sono arrivati in Spagna 18,9 milioni di turisti esteri, volume che rappresenta una flessione del -77,3% rispetto agli 83,5 milioni del 2019.

Il crollo del settore ha colpito anche il fatturato che è passato dai 91.912 milioni di euro del 2019 ai 19.740 dell'anno scorso (-78,5%).



La regione preferita dai visitatori stranieri, per la maggior parte francesi, è stata la Catalogna che ha raggiunto i 3,9 milioni di turisti, volume che rappresenta il 20,4% del totale, pur segnando un calo dell'80% rispetto al 2019.



Seguono le isole Canarie con 3,8 milioni di turisti, in particolare britannici e tedeschi; anche per questa destinazione la flessione rispetto al 2019 ha superato il 71%.



Al terzo posto si trova l'Andalusia che ha ricevuto 2,7 milioni di turisti, soprattutto inglesi e francesi; per quest'ultima regione la diminuzione del volume di turisti si è attestata al 77,5%.