16:25

Grande preoccupazione tra i membri della comunità turistica delle Baleari: la somministrazione di vaccini procede lentamente, almeno in base ai dati riportati da Preferente e forniti ministero della Salute.

Pubblicità

Rispetto ad altre importanti aree turistiche del Paese, le isole Baleari, principale meta per numero di posti letto in albergo e per movimenti aerei dei vacanzieri, è in coda sia nelle dosi erogate dalla Sanità sia in quelle somministrate.

La Catalogna, l'Andalusia, le isole Canarie e la Comunità Valenciana registrano un tasso di dosi molto più elevato.

La Catalogna è l’area che ha ricevuto e somministrato più vaccini tenuto conto del numero di abitanti.



Il portavoce e ministro del turismo del governo delle Baleari, Iago Negueruela, ha dichiarato pochi giorni fa che si sarebbe accelerato il processo di vaccinazione, ma la promessa non è stata per ora mantenuta.