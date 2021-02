Una pista di atterraggio sul ghiaccio: il video

11:00

Una pista di atterraggio sul ghiaccio. Succede ad Alton Bay, nel lago Winnipesaukee, nello stato americano del New Hampshire.



Come riporta lastampa.it, ogni anno, quando sul lago si formano almeno 12 centimetri di ghiaccio solido, viene aperta al pubblico una pista di atterraggio di 2.600 piedi per velivoli ultraleggeri.



Gli aerei atterrano quindi direttamente sul ghiaccio. Il video di uno degli atterraggi 'da brivido' sul lago è disponibile a questo link