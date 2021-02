Grecia all’attacco: un piano di sviluppo triennale per ripartire

12:31

Un piano di sviluppo triennale che comprenda l’allungamento della stagionalità, numerose attività di comarketing con tour operator e compagnie aeree e soprattutto la capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni dei mercati con proposte all’insegna della flessibilità. La Grecia passa all'attacco con una strategia di lungo respiro, come ha spiegato all’agenzia stampa di Atene (Ana-Mpa) Dimitris Frangakis, segretario generale di Gnto (Greek National Tourism Organization of Greece): “Non ci concentreremo solo sul 2021 – ha anticipato -, ma forniremo una tabella di marcia per indicare la direzione da prendere negli anni successivi: un qualcosa che differisca notevolmente da tutti gli altri documenti di sviluppo”.

Il piano, che sarà completato entro marzo, metterà in atto strategie promozionali non di due o tre mesi, come in passato, ma dai sei agli otto mesi, a seconda del Paese di destinazione e della domanda.