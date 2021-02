La fiducia della Grecia: “Avremo un’estate normale”

14:21

Pensare all’estate 2021 come a una normale alta stagione sta diventando a poco a poco una realtà per la Grecia, che sta vagliando l’ipotesi di un passaporto vaccinale per poter accogliere i turisti internazionali che, in questo modo, potrebbero non dover far più i tamponi.

“Con il programma di vaccinazione in corso e il caldo estivo che potrebbe limitare la diffusione della malattia – spiega il ministro del Turismo greco Harry Theoharis – confidiamo in un’estate normale”.



Parlando a BBC Radio 4 il ministro ha detto che la Grecia è in trattative “molto preliminari” con i funzionari britannici su come il viaggio potrebbe riprendere. Ha descritto i colloqui come “discussioni tecniche”, aggiungendo di essere “molto fiducioso che si possa raggiungere un qualche tipo di soluzione”.



Il passaporto vaccinale potrebbe sostituire i test

Per quanto riguarda l’introduzione del passaporto vaccinale “la logica - sottolinea, come riporta TravelMole - è che non vogliamo limitare i viaggi solo a coloro che sono vaccinati. Ma poiché attualmente imponiamo che prima di viaggiare si debba avere un risultato negativo del test, ovviamente questo diventa uno spreco di risorse se le persone vengono vaccinate”.



La necessità del test potrebbe dunque essere superata dal certificato di vaccinazione, “dal momento che non è necessario testare in continuazione gli immuni”.