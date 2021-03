Il Portogallo apre ai turisti inglesi dal 17 maggio

08:00

Pronto a riaprire le porte ai viaggiatori britannici fin dal primo giorno possibile, il 17 maggio, il Portogallo propone una combinazione di vaccinazione, certificazione di immunità e test per accogliere i turisti.

Lo dice il segretario di stato per il Turismo Rita Marques su TTG Media, dopo che la Commissione europea ieri ha definito i suoi piani per il suo Digital Green Pass. L'Ue ha anche confermato che lavorerà con paesi terzi, come il Regno Unito, per garantire che i residenti di paesi non Ue possano viaggiare liberamente verso l'Unione.



"Sarà un processo molto diretto e semplice", ha detto Marques. "La Commissione europea ha proposto uno strumento flessibile e semplice che sarà disponibile sia in formato digitale che cartaceo. Così i vacanzieri britannici potranno presentare alle autorità portoghesi un certificato che informa che sono vaccinati o che hanno l'immunizzazione al virus o che hanno un test negativo".