Francia, nuovo lockdown di quattro settimane

10:11

Dal 3 aprile, per quattro settimane, la Francia sarà nuovamente in lockdown. Lo ha annunciato ieri il presidente Emmanuel Macron in diretta tv.

Per contenere la diffusione delle varianti del Covid-19, saranno così estese le misure attualmente in vigore nelle aree più colpite dal virus. Fino al 26 aprile, perciò, resteranno chiusi i negozi non essenziali e le scuole. Per gli spostamenti superiori ai dieci chilometri, riporta ilpost.it, sarà richiesta un’autocertificazione e a partire dalle 19 entrerà in vigore il coprifuoco.



Nel frattempo, prosegue la campagna di vaccinazione. Secondo quanto annunciato dal presidente francese a partire dal 16 aprile inizieranno le somministrazione agli over 60. Dal 15 maggio sarà poi la volta degli over 50 e da metà giugno degli under 50.