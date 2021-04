Breton, Ue: “Anche quest’estate viaggi di prossimità”

14:01

Il turismo sarà ancora di prossimità. Sono queste le previsioni di Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno. La normalità sembra essere lontana, motivo per cui l'estate 2021 sarà una sorta di déjà-vu dello scorso anno.

Breton sottolinea l'impegno dell'Ue nella somministrazione dei vaccini, specificando come a oggi sia proprio l'Europa ad essersi assicurata il maggior numero di dosi al mondo, oltre a ricordare l'attenzione verso la realizzazione di un pass digitale per viaggiare in sicurezza.



"La grande differenza sarà la vaccinazione", riporta ansa.it. "Entro metà luglio saremo in grado di fornire agli Stati membri quantitativi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta".



Gaia Guarino