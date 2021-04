Iata e Unwto lanciano Destination Tracker: aggiornamenti sul Covid Paese per Paese

12:00

Iata e Unwto uniscono le forze per far ripartire il traffico internazionale. L’Organizzazione mondiale del turismo e l’Associazione internazionale del trasporto aereo hanno annunciato il lancio di Destination Tracker, uno strumento online gratuito che fornirà ai viaggiatori informazioni costantemente aggiornate sui requisiti anti Covid richiesti dai singoli Paesi e sulle restrizioni in vigore in ogni destinazione.

Il tool - pensato per i turisti ma anche per gli operatori del turismo organizzato - è disponibile attraverso i siti web di entrambe le organizzazioni.



Gli aggiornamenti

Fornirà informazioni real time su: tassi di infezione; tassi di positività e diffusione della vaccinazione in ogni Paese; regolamenti in vigore per i viaggi aerei (test richiesti, periodi di quarantena); misure in vigore nelle singole destinazioni, come l’uso di maschere, coprifuoco o orari di apertura dei ristoranti e delle attrazioni, fornite dalle organizzazioni turistiche nazionali.



“I viaggiatori e le aziende – spiega in una nota il segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili - potranno verificare i requisiti in vigore per i viaggi aerei, nonché le misure che saranno in atto nella destinazione visitata. Crediamo che questo strumento sia fondamentale anche per i governi per tenere traccia delle restrizioni di viaggio esistenti e supportare il riavvio sicuro del nostro settore”.



“Quando i governi avranno la certezza di riaprire le frontiere, le persone saranno ansiose di viaggiare. E avranno bisogno di informazioni accurate per guidarli. Destination Tracker aiuterà i viaggiatori e le compagnie di viaggio a ottenere le informazioni più recenti per la pianificazione del viaggio”, aggiunge Willie Walsh, direttore generale della Iata.