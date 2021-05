Croazia in veste uplevel tra natura, cultura e gusto

17:29

Conosciuta sul mercato italiano come l'altra sponda dell'Adriatico, con un mare 'di famiglia' come quello delle nostre coste, la Croazia ha iniziato ormai dai qualche anno un percorso che la sta portando a valorizzare i suoi asset e a puntare su un target di turisti che chiedono qualcosa in più.

Una svolta luxury, insomma, che il Paese sta portando avanti basandosi da un lato sulla popolarità incassata grazie ad alcune serie televisive che l'hanno visto scenario incantato, dall'altro sulla capacità di far crescere l'offerta sfruttando i suoi elementi territoriali chiave: natura, cultura, enogastronomia e ovviamente mare... (continua nella digital edition)