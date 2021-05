La Spagna prepara una nuova tassa sui biglietti aerei: vettori in allarme

11:49

Il piano è già sul tavolo di Bruxelles e fa parte del pacchetto di misure varate dal Paese per i prossimi anni. Ma in Spagna è già alto l’allarme nel settore turistico perché se dall’Ue arriverà il via libera partirà una nuova imposta che andrà a gravare direttamente sul costo dei biglietti aerei.

Il Governo della Penisola iberica sta mettendo a punto un programma che vuole andare in ottica green e in questo contesto ci sarebbe, secondo quanto riportato da Preferente, anche una forma di disincentivazione all’uso dell’aereo a favore di mezzi più ecologici. Programma che rappresenta un duro colpo per il comparto, che nell’ultimo anno ha già lasciato sul campo centinaia di miliardi.



Ancora non si conoscono i dettagli sull’entità della tassa sui biglietti aerei, con la quale il Governo punta a raccogliere 1,3 miliardi di euro all’anno. Ma le prime anticipazioni parlano di un range che andrebbe da 4,5 euro per il corto raggio ai 42 euro per il long haul.