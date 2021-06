Phuket Beach, la Thailandia arriva a Cinecittà World

21:00

In attesa di volare in Thailandia verso l'isola di Phuket, a Cinecittà World si inaugura la prima Phuket Beach. Il via sarà domani, il 2 giugno la nuova attrazione del parco a tema di Castel Romano trasporterà i visitatori nelle atmosfere di una delle destinazioni più apprezzate.

Phuket Beach doveva vedere la luce già lo scorso anno, un progetto rallentato a causa della pandemia che adesso darà una nuova energia alle rive della Cinepiscina nell'area tematica Aqua World. L'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese brandizza dunque un'intera spiaggia che rimarrà fissa per i prossimi 3 anni.



"Essendo inclusa nella ristrettissima lista D della Farnesina - dice Sandro Botticelli, marketing manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese - Phuket sarà la prima destinazione al mondo legalmente vendibile da un t.o. e legalmente acquistabile in tutte le adv italianeª. G. G.