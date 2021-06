09:51

Le Canarie allentano le restrizioni per i turisti vaccinati. Secondo le nuove misure - confermate alla Bbc da Cristina del Rio Fresen, leader of global tourism safety per le isole Canarie -, ai visitatori che hanno completato il percorso di immunizzazione non sarà più richiesto di fornire un test Covid negativo, bensì di esibire esclusivamente il certificato vaccinale.

Coloro che invece hanno effettuato solo una dose, scrive ttgmedia.com, non dovranno esibire un test negativo, purché abbiano ricevuto la vaccinazione almeno 15 giorni prima dell’arrivo nella destinazione spagnola ed entro quattro mesi dal viaggio.



In caso di guarigione

Per quanto riguarda, infine, i turisti guariti dal Covid, questi dovranno esibire all’arrivo “un certificato medico ufficiale o un documento pubblico che attesti le date del contagio”, ha precisato del Rio Fresen.



L’alleggerimento delle misure restrittive arriva in attesa della conferma dell’inserimento delle isole nella green list Uk.