Heathrow apre un terminal per i passeggeri dei Paesi della ‘red list’

16:24

Per garantire la sicurezza a tutti i viaggiatori Londra Heathrow ha aperto un terminal dedicato esclusivamente ai passeggeri dei voli che provengono dai Paesi della red list. Tutti i viaggiatori ad alto rischio verranno incanalati in un unico percorso attraverso il terminal, in modo da restare isolati rispetto agli altri viaggiatori.

Per ora passeranno attraverso il Terminal 3 in attesa, spiega TravelMole, di una struttura ad hoc per la red list al Terminal 4. I viaggiatori della lista rossa - che allo stato attuale annovera 43 Paesi, di cui però solo pochi hanno voli diretti per il Regno Unito - sono obbligati a sottostare alla quarantena in hotel per 10 giorni e a sostenere un test Covid prima della partenza e un altro test il giorno 2 e il giorno 8. Tra le nazioni ad alto rischio ci sono l’India, le Filippine e diversi Stati africani e sudamericani.