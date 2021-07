11:58

Una timida apertura per il ritorno dei viaggi leisure dall’Europa agli Stati Uniti. Se infatti da ormai un mese gli statunitensi possono tornare a varcare le frontiere di Schenghen anche per viaggi di piacere, non è ancora stata tracciata la linea della reciprocità per quanto riguarda gli Usa.

Per ora, infatti, viaggiare per turismo negli States per gli europei è ancora impossibile.



Ma ieri, secondo quanto riporta il Corriere.it, il presidente Usa Joseph Biden nel corso di una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel ha promesso un’accelerazione sui tempi di riapertura.



“Tra qualche giorno - ha detto Biden – sentirò il team di virologi” per decidere se riaprire le frontiere per gli europei vaccinati.



Una notizia molto attesa dal mondo del turismo, che negli Stati Uniti vede una delle mete lungo raggio più richieste e più amate.