Jessica Alba e Zac Efron protagonisti della campagna promozionale di Dubai Tourism

Una campagna caratterizzata dalle star. È quella lanciata da Dubai Tourism che sta svelando a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro i suoi mini-film per valorizzare i luoghi più iconici del Paese.

È di pochi giorni fa il lancio del primo trailer, un Spy Action ambientata appunto a Dubai, mentre oggi l’emirato propone ‘RomCom’, una commedia romantica che, come il film precedente, ha per protagoniste le superstar Jessica Alba e Zac Efron.



Girato da Craig Gillespie, l'ultimo film presenta Alba ed Efron mentre viaggiano attraverso la città su due itinerari apparentemente opposti ma in realtà speculari e destinati a incrociarsi.



Il trailer di Dubai Presents 'RomCom' mostra zone famose della città: dalle meraviglie architettoniche dei quartieri storici di Al Fahidi, alle eccentriche boutique e ai caffè del Creekside di Al Seef, fino alla distesa del deserto e a un tradizionale accampamento, con l’obiettivo di ampliare il fascino della città come destinazione popolare tra le coppie con gusti e interessi diversi ma che a Dubai possono perfettamente convivere.