14:09

A partire da oggi, 30 agosto, sono aperte le domande di visto turistico per gli Emirati Arabi per persone provenienti da tutti i Paesi, a condizione che siano completamente vaccinate con uno dei vaccini Covid 19 approvati dall'Oms.

A darne notizia l'Autorità federale per l'identità e la cittadinanza (Ica) e l'Autorità nazionale per la gestione delle crisi e dei disastri (Ncema).



La riapertura a tutti i turisti vaccinati rientra nella strategia del Paese di equilibrare le necessità di tutelare la salute pubblica con la ripresa della crescita economica di attività in settori vitali, come il turismo.



I passeggeri in arrivo con visto turistico devono sottoporsi a un test rapido obbligatorio in aeroporto, mentre il certificato di vaccinazione va registrato tramite la piattaforma Ica o l'applicazione Al Hosn.