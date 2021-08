Abu Dhabi: l’Italia torna in Green list, stop alla quarantena

14:50

Da domani, 1 settembre, i visitatori italiani che entreranno ad Abu Dhabi non dovranno sottoporsi alla quarantena obbligatoria. Il Dipartimento della Cultura e del Turismo - Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) ha infatti inserito il nostro Paese nell’elenco delle destinazioni in Green list. I passeggeri in arrivo da questi Stati saranno esentati dalle misure di quarantena obbligatoria dopo l'atterraggio ad Abu Dhabi e dovranno solo sottoporsi a test Pcr all’arrivo all'aeroporto.

Dovranno inoltre presentare l'esito negativo di un test Pcr Covid-19 valido per un massimo di 48 ore prima della partenza e sottoporsi a un test Pcr all'arrivo all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi. I passeggeri vaccinati provenienti da uno dei Paesi in Green List dovranno effettuare un ulteriore test Pcr il sesto giorno di permanenza (il giorno di arrivo conta come giorno 1).



I viaggiatori non vaccinati in arrivo dai Paesi in Green list dovranno effettuare due ulteriori test Pcr rispettivamente il sesto e il nono giorno di permanenza. Allo stato attuale i Paesi in Green list sono 55, ma l’elenco viene regolarmente aggiornato in base allo sviluppo internazionale.