L’Irlanda passa all’attacco: via alla nuova campagna di marketing

21:00

Sarà live in Italia da lunedì 13 settembre ‘Green Button’, la campagna di marketing che Turismo Irlandese lancia sul mercato italiano per dare una spinta alle vendite. L’intento è di incoraggiare i viaggiatori a riscoprire la destinazione focalizzandosi sul colore verde, da sempre associato all’isola.

La campagna metterà in evidenza i siti più emblematici del Paese attraverso vari canali di comunicazione tra cui radio, outdoor e piattaforme digitali. Per i professionisti del turismo l’ente mette a disposizione il Green Button Toolkit gratuito che include banner digitali da utilizzare per le offerte dedicate all'Irlanda, sfondi per webinar o presentazioni e biglietti digitali.