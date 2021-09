La Danimarca torna alla completa normalità: è il primo Paese in Europa

15:55

Stop a tutte le restrizioni anti Covid in Danimarca. Il Paese diventa il primo dell’Europa a tornare sostanzialmente alla normalità. L’allentamento delle misure è stato graduale e con l’abolizione dell’obbligo di Green Pass per entrare nei locali notturni tutte le limitazioni sono cancellate.

Secondo il Governo è il risultato della campagna di vaccinazione: in Danimarca l’80% della popolazione sopra i 12 anni si è già sottoposta al ciclo vaccinale completo.



L’esecutivo ha annunciato che l’epidemia è sotto controllo, come riporta ilsole24ore.com. Già dal 14 agosto in Danimarca non è obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi pubblici.