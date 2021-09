Seychelles a quota 100mila visitatori: “Aspettiamo i corridoi”

12:10

Sono 100mila i visitatori che le Seychelles hanno ospitato da inizio anno al 19 settembre. Una cifra che rappresenta un forte segnale di ripresa per l’arcipelago, una delle destinazioni più sicure per l’alto numero di vaccinati, con la quasi totalità della popolazione immunizzata.

In base ai dati di Seychelles National Bureau of Statistics i primi sette mercati di quest’anno per le isole a metà settembre 2021 sono la Russia con 19.211 arrivi, seguita da Emirati Arabi Uniti ed Est Europa con rispettivamente 15.787 e 9.522 visitatori, Medioriente con 8.546 arrivi, Israele con 7.593, Germania con 6.901 visitatori e infine la Francia con 6.017 presenze. Per quanto riguarda l’Italia al 12 settembre gli arrivi totali nell'anno 2021 sono stati 846.



"Le strutture sono operative"

“La quasi totalità delle strutture è aperta e perfettamente operativa - sottolinea Danielle Di Gianvito, Marketing Representative di Seychelles Tourism in Italia (nella foto) -. Ora attendiamo solo la buona notizia dell’apertura dei corridoi turistici e nel frattempo collaboriamo con vettori, t.o., agenzie di viaggi e tutti i partner della filiera che sono il nostro primo interlocutore per la promozione della destinazione nel mercato italiano”.



Tra le attività in programma per il trade per la fine del 2021 il nuovo corso di formazione online. “Stiamo già lavorando ad alcuni progetti del 2022 - anticipa Di Gianvito - ed è allo studio anche la creazione di un nuovo prodotto”.