Maldive a TTG Travel Experience per promuovere ‘the sunny side of life’

09:51

Le Maldive a Rimini per presentare le novità della stagione. Forte dell’apertura dei corridoi, la destinazione parteciperà a TTG Travel Experience per promuovere ‘the sunny side of life’ e proporre al mercato italiano i nuovi prodotti all’insegna della sicurezza e le strutture alberghiere, che spaziano dai resort di lusso alle guest house, per chi cerca un’esperienza più local.

"È con grande entusiasmo che abbiamo ricevuto la notizia dell'istituzione di un corridoio turistico, giusto in tempo per l’inizio della stagione delle vacanze invernali – commenta in una nota Thoyyib Mohamed, managing director di MMPRC-Maldives Marketing & PR Corporation -. Lodiamo gli sforzi dell'industria turistica ed estendiamo la nostra sentita gratitudine al Governo italiano. Abbiamo atteso a lungo per dare nuovamente il benvenuto ai viaggiatori italiani nella Sunny Side of Life, e ora è come se ci riunissimo con un vecchio e caro amico. La nostra destinazione è un paradiso sicuro per i turisti italiani”.



La destinazione accoglierà i visitatori in uno stand (Padiglione C1 stand 075-077), che ospiterà una delegazione di esponenti dell’industria turistica maldiviana: The Barefoot Eco Hotel, eco hotel situato sull’isola di Hanimaadhoo nel Nord del Paese; i resort Grand Beach Dhigurah e Lux South Ari Atoll Maldives entrambi posizionati nell’atollo di Ari South e il gruppo Sun Siyam Resorts che conta 4 resort di lusso. Presenti anche gli operatori locali: Sun Ocean PVT LTD, Resort Life Travel PVT LTD, Sun Travel & Tours e Capital Travel & Tours PVT LTD.