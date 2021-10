Il Perù destinazione green: 9 mete nella lista Green Destinations

17:37

Il Perù verso un futuro sempre più green. Dopo il riconoscimento di Machu Picchu come prima meraviglia del mondo moderno certificata Carbon Neutral, altre 9 destinazioni turistiche del Perù sono state riconosciute tra le più ecologiche del pianeta.

Pubblicità

Nove luoghi peruviani sono infatti stati inclusi nella lista delle 100 destinazioni più sostenibili al mondo secondo Green Destinations, organizzazione no-profit che opera per lo sviluppo e il riconoscimento delle destinazioni sostenibili.



Le destinazioni incluse nella lista delle più sostenibili del mondo sono la Riserva Nazionale Tambopata (Madre de Dios), Alto Mayo - Tarapoto (San Martin), la Riserva Nazionale Pacaya Samiria (Loreto), Gocta - Kuélap (Amazonas), il Santuario storico Bosque de Pómac (Lambayeque), il Parco Nazionale Tingo María (Huánuco), il Lago Titicaca (Puno), Sandia, la via del caffè e il parco nazionale Bahuaja Sonene (Puno - Madre de Dios) e il Canyon del Colca (Arequipa).



“Far parte di questa lista fornisce un’ulteriore spinta al lavoro intrapreso dal governo - in coordinamento con gli agenti regionali e locali del settore pubblico e privato - per posizionare il paese come una destinazione con esperienze uniche, grazie alla sua ricchezza naturale e culturale” dice afferma il ministro del Commercio Estero e del Turismo del Perù Roberto Sanchez.