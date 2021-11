Su Airbnb la casa di ‘Sex and the City’: l’host è Sarah Jessica Parker

15:32

Sarah Jessica Parker diventa host di Airbnb. Per celebrare l’imminente uscita di ‘And Just Like That…’, il nuovo capitolo della fortunata serie ‘Sex and the City’ su HBO Max Original, l’attrice collabora con la piattaforma di home sharing e Warner Bros, aprendo le porte dell’iconico appartamento di Carrie Bradshaw nell’Upper East Side.

L’alloggio - ricreato per l’occasione - sarà disponibile per due soggiorni per due persone, nelle notti del 12 e 13 novembre.



“Tengo molto al personaggio di Carrie Bradshaw e sono molto felice di poter visitare nuovamente il suo mondo per il nuovo capitolo della storia di Sex and the City - ha detto Sarah Jessica Parker -. Sono entusiasta che il nostro pubblico possa vivere la New York di Carrie come mai prima d’ora e mettersi nei suoi panni, letteralmente, per la prima volta”.



Oltre a essere accolti con un check-in virutale dalla star di Hollywood, gli ospiti avranno modo di ammirare e indossare gli outfit più iconici del guardaroba di Carrie (tra cui il celebre tutu firmato Patricia Field), scarpe incluse; sorseggiare Cosmopolitan per un brindisi tra amici; e prendere parte a una sessione di styling e photoshooting per trasformarsi in veri fashionisti.



Il costo per dormire nell’appartamento sarà di 23 dollari a notte, in onore del 23esimo anniversario della serie.



Inoltre, per celebrare il ritorno di Carrie sugli schermi, Airbnb farà una donazione al The Studio Museum in Harlem, il museo di arte contemporanea che promuove il lavoro di artisti di origine africana.