Le visite alla Tour Eiffel tornano ai livelli pre-Covid

Un altro segnale di ripresa per il mondo del turismo. Una delle principali destinazioni a livello mondiale, ovvero la Tour Eiffel a Parigi, a ottobre ha visto i visitatori tornare ai livelli pre-Covid.

La notizia, come riporta ilsole24ore.com arriva direttamente da la Société d’exploitation de la Tour Eiffel, che gestisce il monumento.



Domenica, inoltre, sarà interrotto il servizio di test antigienici per i visitatori che non sono in possesso del Pass sanitario.



Secondo i dati, l'afflusso non avrebbe dunque risentito dell'obbligo di pass per l'accesso, varato la scorsa estate.