La Danimarca reintroduce l’obbligo di ‘Coronapas’

Due mesi dopo l’alleggerimento delle restrizioni anti-Covid, il Governo della Danimarca ha deciso di reintrodurre il pass sanitario obbligatorio, il ‘Coronapas’. Come riportato dal Corriere della Sera, nel Paese, su una popolazione di 5,8 milioni, l’85,9% delle persone di età superiore ai 12 anni è stato completamente vaccinato.

Il numero dei nuovi contagi è stato tuttavia di nuovo superiore ai 2mila per il quinto giorno consecutivo e il Green pass sarà reintrodotto in bar, ristoranti e locali notturni. Per diventare effettiva la misura dovrà essere approvata dal Parlamento. La commissione nazionale sull’epidemia, intanto, ha raccomandato al governo di classificare il virus come una malattia ‘socialmente pericolosa’. L'esecutivo, ha detto il premier Mette Frederiksen, seguirà tale indicazione.