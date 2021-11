Wttc: perdita di 35 miliardi se si bloccherà il turismo

15:31

Tutti parlano dei danni che eventuali, nuove restrizioni ai viaggi comporterebbero per l’economia europea, ma a provare a definirne l’entità è stato il Wttc. Ebbene, in base ai suoi calcoli la cifra è allarmante: 35 miliardi di euro.

Sarebbe infatti questo l’ammontare delle entrate valutarie cancellate nel continente in seguito a nuove limitazioni ai viaggi prima della fine dell’anno. Se quest’inverno si decidesse di limitare il flusso turistico sarebbero a rischio, secondo Wttc, fino a 900mila posti di lavoro in tutta la Ue. “Abbiamo urgente bisogno di ripristinare la fiducia nei viaggi – sottolinea Julia Simpson, presidente Wttc -, e non creare di uovo un clima di incertezza”.

E, infine, insiste sui progressi compiuti dal continente nella lotta all’epidemia di Covid-19: “La campagna vaccinale in tutta l’Ue ha raggiunto risultati tra i migliori al mondo - evidenzia Simpson -, con il 65% della popolazione ora completamente vaccinata. Non possiamo permetterci di annullare tutti i progressi compiuti quest'anno con grande sforzo".