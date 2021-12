di Martina Tartaglino

08:47

"Dopo questo periodo difficile il settore sta finalmente ripartendo e questa organizzazione è un punto di forza per tutti". Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia intervenendo alle sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione mondiale del Turismo in corso a Madrid.

Garavaglia ha ringraziato il segretario Pololikashvili e il governo spagnolo per l'accoglienze e per il grande lavoro svolto negli ultimi due anni di pandemia.



"Nel 2022 l'Italia ospiterà due eventi che pensiamo vadano nella direzione giusta: il primo sarà ad Alba, la capitale delle Langhe e del tartufo che con il Congresso mondiale dell'enoturismo Unwto offrirà l'occasione per discutere dell'importanza del turismo lento e legato al territorio, ai suoi prodotti. Il secondo, invece, sarà il Global Youth Tourism Summit a Salerno il 2 luglio 2022 che punterà appunto i riflettori sui giovani, come protagonisti della domanda e fruitori dell'offerta turistica. Per fare ripartire il turismo è importante lavorare insieme e farlo senza polemiche".