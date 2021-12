Giappone, riaperte le prenotazioni dei voli internazionali

10:32

Il Ministero dei Trasporti giapponese ha reso noto che le compagnie aeree nazionali possono riprendere le prenotazioni dei voli internazionali in entrata, consentendo ai cittadini giapponesi e ai residenti stranieri di tornare nel Paese.

Questa misura giunge dopo l'annullamento del divieto di viaggio imposto nei giorni scorsi, che aveva lo scopo di prevenire la diffusione della variante Omicron ma che aveva generato grande confusione nel Paese.

Come riportato da Travelmole, All Nippon Airways e Japan Airlines hanno quindi ripreso ad accettare le prenotazioni dalla mezzanotte di venerdì scorso.

La mossa arriva dopo che il Governo giapponese aveva abbassato il limite giornaliero degli arrivi dall'estero da 5mila a 3mila 500 persone. Secondo il ministero, i passeggeri potrebbero tuttavia non essere in grado di prenotare un volo per il Giappone in quanto le prenotazioni di dicembre stanno già registrando il tutto esaurito.