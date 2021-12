Bruxelles, sicurezza e innovazione per il rilancio della meta

19:33

Bruxelles, una città che torna a essere ‘frizzante’. È questo l’aggettivo con cui Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, descrive la ‘capitale delle capitali’. Una magia che si respira tra le vie soprattutto dopo un anno di pausa forzata in cui sono mancate le celebrazioni per il Natale.

“È una grande gioia per la città di Bruxelles tornare a festeggiare”, commenta Gandini. Una destinazione sicura da assaporare con serenità grazie a un protocollo rigoroso, sviluppato in collaborazione con le autorità competenti, una meta che ha saputo rinnovarsi con il rifacimento di alcuni alberghi, la nascita di nuove strutture ricettive come lo Yooma Urban Lodge - un hotel da 60 camere interamente dedicato ai fumetti più famosi della tradizione franco-belga -, la creazione di isole pedonali e l’implementazione di progetti futuri che serviranno a Bruxelles per rilanciarsi.



“Nel 2023 la Borsa di Bruxelles ospiterà il Belgian Beer World”, racconta. “All’interno ci saranno bar, ristoranti, sky lounge, spazi di condivisione interessanti anche per il comparto incentive”. Si tratterà infatti di un centro espositivo permanente sulla cultura della birra belga, lì dove sarebbe sepolto il leggendario re della birra Gambrinus.