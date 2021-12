La Spagna verso la reintroduzione delle mascherine anche all’aperto

15:57

Mascherine obbligatorie anche all’aperto: il provvedimento starebbe per entrare in vigore in Spagna, mentre il Paese sta arginando la nuova ondata della pandemia.



Il governo spagnolo sta infatti intensificando la risposta all'emergere della variante Omicron di Covid-19 e il primo ministro Pedro Sanchez ha spiegato ai leader delle regioni che il nuovo provvedimento che richiede mascherine obbligatorie all'aperto diventerà legge prima di Natale, come riporta la Bbc.

Sanchez ha tuttavia escluso la prospettiva di restrizioni di viaggio fra le regioni spagnole e ha affermato che le persone potranno celebrare il Natale liberamente.



Come riportato da TTG Media, è questa l'ultima notizia in ordine di tempo relativamente alla battaglia dell'Europa alla variante Omicron di Covid-19, con diversi paesi che oltre alla Spagna hanno già inasprito le misure.