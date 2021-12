‘Greece DOES have a winter’: la Grecia continentale rilancia sull’inverno

09:48

‘Greece DOES have a winter’: al via la campagna promozionale che ha lo scopo di fare focus sulle potenzialità del Paese anche durante la stagione invernale.

‘La Grecia ha un inverno’ è infatti il messaggio principale della nuova campagna ‘Tutto quello che vuoi è la Grecia’ realizzata dal ministero del turismo e dall'ente nazionale ellenico per il turismo per mettere in evidenza la bellezza unica delle destinazioni della terraferma greca e le esperienze che i nostri ospiti possono vivere nell'entroterra.



Autenticità, identità speciale, tradizione greca e sicurezza sono le leve intorno alle quali si muove la campagna che ha l’obiettivo di presentare la Grecia continentale.

Le regioni continentali sono tante, diverse tra loro e tutte offrono una moltitudine di possibilità ed esperienze per soddisfare ogni aspettativa, dalle gite in bicicletta sulle piste innevate, al parapendio, al rafting, alla tradizione culinaria.



Il ministro del turismo Vassilis Kikilias ha osservato: "Per la prima volta, l'obiettivo dichiarato di mitigare l'alto grado di stagionalità e la concentrazione geografica dei visitatori, acquisisce caratteristiche tangibili nel campo della promozione del prodotto turistico greco attraverso la prima campagna invernale dell’ente nazionale ellenico per il turismo. La campagna sta arrivando in un momento difficile in tutta Europa a causa della mutazione, ma il nostro obiettivo è supportare le nostre destinazioni invernali. Allo stesso tempo, la campagna avrà un carattere dinamico, che seguirà gli sviluppi riguardanti i mercati di riferimento. Ringrazio la fondazione Onassis per aver contribuito allo sforzo di creare valore per la società greca attraverso il patrocinio del ministero del turismo per questa produzione".



Il segretario generale dell'ente nazionale ellenico per il turismo Dimitris Fragakis ha aggiunto: "La nuova strategia dell’ente nazionale ellenico per il turismo tratta tutta la Grecia come una potenziale destinazione turistica durante tutto l'anno. Seguendo questa logica, diamo il via alla prima campagna, che riguarda le destinazioni della terraferma del nostro Paese, che hanno tutte le condizioni per giocare un ruolo da protagonista nel turismo invernale. Mettiamo in pratica la nostra volontà di valorizzare il nostro Paese al di là del noto modello ‘sole-mare’ e di rafforzare destinazioni e attività che offrono esperienze invernali uniche. Ringrazio la fondazione Onassis per il suo contributo, fondamentale per questo grande sforzo che stiamo facendo in circostanze particolarmente difficili. Tra poche settimane inizieremo la nostra prossima campagna all'estero che riguarderà le destinazioni city break, rafforzando ulteriormente l'immagine del nostro Paese come meta invernale nei mercati che ci interessano”.