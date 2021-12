Maldive, anno positivo con 1,3 milioni di presenze

21:00

Nonostante le criticità del periodo, le Maldive chiudono l’anno in positivo con 1,3 milioni di presenze. Lo comunica il Maldives marketing & pr corporation sul sito visitmaldives.com.

“Il 2021 è stato un grande anno per l’industria turistica maldiviana, abbiamo conquistato molti traguardi e ricevuto numerosi riconoscimenti e premi. Raggiungere 1,3 milioni di visitatori non è un risultato da poco considerando la precarietà della situazione del turismo a livello globale. Abbiamo molti piani per il prossimo anno e, strada facendo, speriamo di poter migliorare i risultati”, ha dichiarato Thoyyib Mohamed, managing director del Maldives marketing & pr corporation.



Tanti gli appuntamenti in calendario per il 2022 in vista della celebrazione del Giubileo d’oro del Turismo.