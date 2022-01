08:45

La Gran Bretagna continua sulla via tracciata nei giorni scorsi e considera le restrizioni alla libertà personale come “ultima risorsa" ritenendo che nel 2022 i cittadini del Regno Unito dovranno imparare a convivere con il nuovo Coronavirus.

È il ministro della Sanità, Sajid Javid, a rilasciare la dichiarazione durante un intervento pubblicato dal Daily Mail e riportato da Quotidiano Nazionale. "Da quando, sei mesi fa, ho assunto questo ruolo, ho preso piena coscienza degli enormi costi dei confinamenti in termini sanitari, sociali ed economici” avrebbe detto il ministro, sottolineando come “la pandemia è "ancora lontana dall'essere terminata".

Di parere diverso le autorità francesi, che hanno predisposto un pacchetto di nuove misure anti-Covid: da oggi infatti anche i bambini a partire dai 6 anni dovranno indossare la mascherina nei luoghi pubblici.



Dall’altro capo del mondo, l'Australia ha iniziato il 2022 con nuovi picchi di Coronavirus a causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del Paese come riportato da Cnn.



Gli Emirati Arabi Uniti vieteranno invece ai cittadini emiratini non vaccinati contro Covid-19 di viaggiare all'estero a partire dal 10 gennaio. Lo hanno annunciato le autorità del Paese, citate dal quotidiano The National. Inoltre, i cittadini emiratini completamente vaccinati dovranno sottoporsi alla terza dose di richiamo, se idonei, per potersi recare all'estero, secondo quanto riferito dall'Autorità nazionale per la gestione delle crisi e delle emergenze e il ministero degli Affari esteri.



Infine, notizie positive dal Sudafrica, dove il picco della quarta ondata di Covid-19 legata alla variante Omicron inizialmente individuata proprio nel Paese, potrebbe essere superato e il Governo inizia a rimuovere le restrizioni, a partire dal coprifuoco notturno. Secondo una dichiarazione del Governo riportata dalla Bbc, si sono registrati tassi di ricoveri ospedalieri inferiori rispetto alle precedenti ondate e un aumento marginale dei decessi, mentre i casi e i ricoveri sono diminuiti in quasi tutte le regioni del Paese.