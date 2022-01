Giordania, aumentano i turisti a Petra: crescita del 118% sul 2020

15:31

Petra è una delle poche destinazioni che può festeggiare con i risultati del 2021. La meta in Giordania ha infatti registrato un aumento del 118% nel numero di visitatori rispetto al 2020, anno che aveva visto un forte tracollo legato alla pandemia.

I numeri reali danno però ragione del successo della meta, per molti mesi una delle poche destinazioni aperte al traffico turistico italiano. Secondo il Pdtra, l'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra, nel 2021 236.088 turisti di tutte le nazionalità hanno visitato la città, di cui 135.064 stranieri.



Il Pdtra sta per terminare diversi progetti che serviranno il settore turistico: l'autorità ha anche ricevuto diverse domande di investimento nel settore alberghiero, con il numero di camere che salirà a circa 4.000 entro la fine del 2022 rispetto alle 2.600 della fine del 2019.



Il chief commissioner del Pdtra Suleiman Farajat ha affermato che dell'aumento del numero dei turisti negli ultimi quattro mesi del 2021 hanno beneficiato anche le strutture turistiche e le comunità locali, e ha evidenziato “forti indicatori per il ritorno alla normalità del movimento turistico”.